A ministra do Turismo da Espanha, Reyes Maroto, anunciou esta quinta-feira que o país reabrirá em 22 de junho as fronteiras terrestres com França e Portugal, fechadas no fim de março como parte das medidas implementadas para combater a pandemia do coronavírus.

"No caso de França e Portugal, também gostaria de confirmar que a partir de 22 de junho serão retiradas as restrições de mobilidade terrestre", afirmou num encontro com a imprensa internacional. A ministra declarou que "a princípio serão eliminadas as quarentenas" de 14 dias impostas atualmente às pessoas que entram na Espanha. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 382 mil mortos e infetou mais de 6,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,7 milhões de doentes foram considerados curados.