A fase 3 do ensaio, a última antes da aprovação por parte das autoridades de saúde, será realizada em nove hospitais espanhóis em voluntários, tanto em pessoas com patologias de risco anteriores como em pessoas saudáveis, disse a agência espanhola reguladora do setor, em comunicado.

De acordo com este texto, até 30.000 voluntários serão recrutados para esta fase em Espanha, Reino Unido, Bélgica, Colômbia, França, Alemanha, África do Sul, Estados Unidos e Filipinas.

Desenvolvida pela subsidiária farmacêutica Janssen, a vacina já está a ser testada na fase 3, no seu formato de dose única.

Este segundo ensaio "vai estudar a segurança e a eficácia de um regime de duas doses", disse a Johnson & Johnson em comunicado.

Em outubro, a empresa norte-americana teve de interromper os testes por causa de um voluntário que adoeceu, mas retomou os procedimentos dias depois, ao não ficar estabelecida uma relação entre a doença e a vacina.

Este ensaio é o primeiro da fase 3 a ser feito em Espanha para uma vacina contra COVID-19, de acordo com a agência de medicamentos.

Existem, hoje, 11 vacinas experimentais contra a COVID-19 na última fase dos testes clínicos, de acordo com a OMS. As mais avançadas parecem ser as da Pfizer e Moderna, que garantem ter uma eficácia de 95% e 94,5%, respetivamente.