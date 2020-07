"A pandemia da COVID-19 só veio demonstrar como os enfermeiros foram e são importantes na resposta a dar aos cidadãos por parte do Serviço Nacional de Saúde [SNS]. Da população aceitamos as palmas. À sociedade não pedimos reconhecimento, é a nossa missão. Mas ao Governo exigimos opções", disse a coordenadora da direção Regional do SEP, Fátima Monteiro, em declarações aos jornalistas à porta do Hospital de São João, no Porto.

Esta manhã um grupo de cerca de uma dezena de enfermeiros protagonizou, junto à entrada principal desta unidade hospitalar, uma espécie de rábula a satirizar as ajudas e apoios do Estado à banca e a outros setores.

Com uma máscara com a cara do primeiro-ministro, António Costa, um dos enfermeiros aproximou-se dos colegas e exibiu um cheque fictício endereçado ao Novo Banco. Seguiu-se a "visita" da "ministra da Saúde", ou seja, de uma enfermeira com uma máscara a representar Marta Temido que se aproximou para aplaudir o grupo e agradecer o seu trabalho, mas este exibiu bolsos vazios.

"Para a banca há sempre dinheiro e para os profissionais de saúde, e para os trabalhadores portugueses, não", frisou Fátima Monteiro que descreveu, ainda, a reunião do SEP com o Ministério da Saúde que decorreu a 14 de julho como inconclusiva.