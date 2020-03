"No relato diário que os chefes dos postos consulares em França me fazem, continuam a registar-se pedidos de informação sobre viajar para Portugal que, francamente, não me parecem justificar o risco em que se pode colocar a eficácia destas medidas de confinamento que todos devemos observar, pondo igualmente em perigo familiares e amigos", escreveu esta tarde o embaixador, num apelo à comunidade enviado às redações.

Na sua mensagem, Jorge Torres Pereira lembrou ainda as recomendações da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, para que os emigrantes adiem as viagens a Portugal e que estas, a ocorrer, devem fazer-se em "casos muito específicos e graves".

Para reforçar a mensagem enviada à comunidade portuguesa em França, o embaixador lembrou que antes de ser diplomata, foi médico e assistente de Microbiologia na Faculdade de Medicina de Lisboa e que "não é agora o tempo para 'facilitar' e para baixar a guarda na luta contra a disseminação do coronavírus".

Desde o início do período de quarentena, os consulados portugueses em França estão fechados e todas as marcações para as mais diversas formalidades como pedidos de cartão do cidadão ou passaporte foram anuladas, com a remarcação a acontecer no fim do confinamento.

No entanto, para os casos urgentes, o gabinete da secretária de Estado das Comunidades indicou no Portal das Comunidades os contacto do Gabinete de Emergência Consular.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.