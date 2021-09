Um júri do estado americano da Califórnia irá decidir se Elizabeth Holmes, uma antiga estrela em ascensão de Silicon Valley ou Vale do Silício, é culpada de fraude, de acordo com os argumentos iniciais do seu julgamento, que teve início esta quarta-feira.

Quando criou a empresa de diagnósticos Theranos em 2003, a carismática Elizabeth, na época com 19 anos, prometia resultados mais rápidos e baratos do que os laboratórios tradicionais e realizados com apenas gotas de sangue. A tecnologia prometia detetar várias doenças como o cancro. Mas os procuradores federais apontam que os testes não funcionavam como prometido e agora Elizabeth enfrenta acusações de fraude que, se condenada, podem custar-lhe anos de prisão.

"Este é um caso de mentira e trapaça para obter dinheiro", acusou o procurador-geral Robert Leach, durante a abertura dos argumentos em um tribunal em San José, no coração do Vale do Silício.

Em 2015, uma investigação jornalística expôs um dos maiores escândalos de Silicon Valley, um dos maiores e mais famosos clusters de inovação do mundo. Em 2018, a Theranos colapsou e a empresária foi detida, juntamente com o seu parceiro de negócios e ex-namorado Ramesh "Sunny" Balwani.

Mas a defesa argumentou que Elizabeth estava totalmente dedicada à Theranos e que ela não era a "vilã" que os promotores descreveram, mas que cometeu erros. "A Theranos falhou em parte porque cometeu erros, mas erros não são crimes", afirmou o advogado Lance Wade num tribunal repleto de jornalistas, familiares e grandes equipas jurídicas.

A defesa também alega que Elizabeth sofreu abuso psicológico e era dominada pelo seu sócio e ex-parceiro amoroso, que é julgado separadamente.

"Controlava o que ela comia, vestia, o dinheiro que gastava e com quem podia interagir. Basicamente, dominava-a, anulando a sua capacidade de tomar decisões", afirmaram.

Elizabeth foi uma celebridade do mundo da tecnologia. o seu empreendimento bilionário prometia revolucionar os exames de laboratório, antes de ser soterrado por acusações de fraude. Ela e Balwani, diretor operacional da Theranos, foram acusados de conspirar para enganar investidores e clientes da empresa.

O caso chama a atenção da imprensa norte-americana devido à história de sucesso meteórico de Elizabeth.

Durante a seleção do júri na semana passada, o advogado da réu, Kevin Downey, perguntou a vários candidatos em potencial se eles tinham sofrido "abuso de alguém próximo", sinalizando que a defesa apostaria nesse argumento. Mas o procurador Jeffrey Schenk deverá apostar em profissionais de saúde para desmascarar essa tese.

"Finja até conseguir"

Nomes de peso, como o ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger e o ex-secretário de Defesa James Mattis, assim como o magnata dos média Rupert Murdoch, investiram no que parecia ser uma aposta certa.

Elizabeth foi considerada uma visionária e chegou a ser comparada ao fundador da Apple, Steve Jobs. Mas depois de alguns anos e alguns biliões, a promessa fez água e as máquinas milagrosas não funcionaram.

Segundo os procuradores, Elizabeth sabia disso e mentia aos investidores, médicos e pacientes para continuar a arrecadar dinheiro. Chegou a acumular uma fortuna estimada em 3,6 mil milhões de dólares, segundo a revista "Forbes" de 2014.

Naquela época, era a bilionária mais jovem de sempre sem ter herdado fortuna.

Em 2018, a Securities and Exchange Commission apresentou o caso Theranos como uma lição para o Vale do Silício, destacando-o como um alerta para a cultura do "finja até conseguir".

O julgamento foi adiado diversas vezes, porque a ré teve um filho no mês passado.