Os doentes foram transferidos de imediato para um hospital de Frankfurt, referiu o chefe do distrito de Germersheim, Fritz Brechtel, citado pela televisão pública regional SWR, que não precisou se os contagiados tinham apresentado sintomas.

Entretanto, os outros 111 retirados de Wuhan vão permanecer em quarentena no quartel das forças armadas, que foi habilitado para o efeito.

Os repatriados encontram-se divididos em grupos em três unidades fechadas, com o objetivo de minimizar o risco de contágio.

O avião aterrou no sábado à tarde no aeroporto de Frankfurt com 124 passageiros a bordo a bordo vindos de Wuhan, fez escala em Helsínquia para reabastecer e trocar de tripulação, na sequência de as autoridades russas terem revogado a autorização de pousar num aeroporto moscovita por “falta de recursos em terra”.

Onze pessoas foram transferidas para um hospital de Frankfurt, uma delas por suspeita de contágio e outras 10 por outras razões médicas não relativas ao coronavírus.

Os restantes 113 foram transportados em autocarros até ao quartel de Germersheim onde deverão passar 14 dias em quarentena, sempre e quando não se produza um novo positivo, o que alarga para outras duas semanas o isolamento.