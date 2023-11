“Os cerca de 900 mil habitantes do distrito de Setúbal, no período noturno, só serão servidos pelas urgências pediátricas do Hospital de São Bernardo, em Setúbal”, lê-se numa nota de imprensa divulgada hoje pela Comissão Política Distrital do PSD de Setúbal.

“Se o Governo já tinha deixado chegar a saúde no distrito ao grau zero do serviço aos utentes, esta semana conseguiu aprofundar ainda mais esta degradação”, lê-se no documento, que salienta o facto de os hospitais do Barreiro e de Almada já não conseguirem, sequer, assegurar a escala intermitente que estava inicialmente prevista.

O PSD de Setúbal recorda que, de acordo com as últimas informações disponíveis sobre o funcionamento das principais unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na região de Setúbal, a Urgência Pediátrica do Hospital de Almada “encerra no período noturno, entre as 20:00 e as 08:30, desde o dia 01 de novembro, mantendo-se unicamente o atendimento diurno todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos”.

Já a Urgência Pediátrica do Hospital do Barreiro deixa de receber doentes no período entre as 09:00 do dia 02 de novembro e as 09:00 do dia 06 de dezembro”, acrescenta o documento.

Para o PSD de Setúbal, “estas decisões resultam da indiferença do Governo face às necessidades dos profissionais de saúde, de forma que estes se mantenham no SNS e aí exerçam a sua profissão, com dignidade e em condições”.

“A cada dia que passa, assistimos à destruição acelerada do SNS por parte do Governo do Partido Socialista”, acrescenta a nota de imprensa do PSD, que exige ao Governo que “encontre uma solução definitiva para garantir o funcionamento diário adequado das urgências pediátricas”.

“A população do distrito de Setúbal não pode continuar a assistir ao colapsar dos serviços de saúde no seu distrito, sem que o Governo nada faça para inverter este rumo. É preciso ter a ousadia de arriscar novas soluções, tal como já proposto anteriormente pelo líder do PSD”, sublinha a Comissão Política Distrital do PSD de Setúbal.