"O nosso ortopedista pertence ao quadro do Sesaram, faz parte dos quadros do hospital e tomará posse na sexta-feira", afirmou o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, durante o plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, referindo-se ao médico e antigo deputado do CDS-PP, um dos maiores críticos do Serviço de Saúde enquanto parlamentar.

Respondendo a uma crítica do líder parlamentar do PS, Miguel Iglesias, de que a saúde vive uma situação de "guerra civil" na região, Pedro Ramos negou, chamando a atenção que entre os profissionais de saúde existem opiniões diferentes, mas que todos trabalham, independentemente dos quadrantes políticos, para a população do arquipélago.

Ainda pelo PS, Paulo Cafôfo afirmou que o setor da saúde está em "'stand by'" (em espera) devido à "novela" do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, em torno da nomeação do diretor clínico.

"A novela é reveladora da desorientação e debilidade política da coligação", disse, acrescentando que a resolução das listas de espera para cirurgias, consultas, exames de diagnóstico, os tempos máximos de espera, a rede de cuidados continuados, o médico de família e as altas problemáticas "continuam por resolver".

Afirmando que a nomeação de Mário Pereira não colhe o apoio da totalidade da classe médica, Cafôfo defendeu a necessidade de "um diretor clínico reconhecido, validado e respeitado pelos seus pares".