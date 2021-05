A Direção-Geral da Saúde (DGS), através do Programa Nacional para a Infeção VIH e Sida e do Programa Nacional para as Hepatites Virais, apela à realização do teste à infeção por VIH, Hepatites virais e infeções sexualmente transmissíveis. Esta recomendação surge no âmbito da Semana Europeia do Teste de Primavera 2021, organizada pela EuroTEST, que vai decorrer entre 14 e 21 de maio.

AFP/JODY AMIET