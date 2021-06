"Tendo sido detetada uma tentativa de intrusão externa no sistema informático do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, o Conselho de Administração informa que o mesmo está a funcionar com condicionantes, resultantes da necessidade de o defender e de repelir qualquer ação maliciosa", lê-se na nota enviada às redações.

A situação, segundo a mesma nota divulgada pelo Governo Regional, levou a que fosse "acionado de imediato o protocolo instituído para situações deste género" para prevenir "um possível ciberataque" e assim salvaguardar "a informação" e evitar possíveis "danos extensíveis aos sistemas do Serviço Regional de Saúde em geral".

"Foi também acionado um plano de contingência neste âmbito", acrescenta o comunicado do conselho de administração do Hospital.

Segundo a mesma nota, a administração do Hospital do Divino Espírito Santo, a maior unidade de saúde dos Açores, espera que "as condicionantes" sejam levantadas com "a reposição da normalidade, em tempo útil, com a segurança que se quer para o sistema informático desta Unidade de Saúde" de São Miguel.