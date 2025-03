Sabemos hoje que manter o bem-estar e a qualidade de vida é uma prioridade em qualquer idade. O corpo tem uma capacidade extraordinária de se adaptar e regenerar e, quando lhe entregamos os cuidados certos, responde-nos com equilíbrio e bem-estar. À medida que os anos passam, é natural que ocorram mudanças, algumas das quais podem afetar o conforto e a confiança do dia a dia. Em muitos homens, essas mudanças refletem-se na sua função urinária, manifestando-se através de sintomas como a necessidade mais frequente de urinar ou a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Pequenos sinais que, quando reconhecidos e acompanhados precocemente, podem ser geridos de forma eficaz, preservando a qualidade de vida tanto no plano físico como psicológico. Um caminho que encontra nos suplementos alimentares um coadjuvante e, neste particular, uma planta e um suplemento à base desta, Prostamol.

Desmistificar os distúrbios urinários no homem: compreender, prevenir e agir com a ajuda da natureza

Saber identificar para prevenir precocemente

A próstata aumentada é um fenómeno comum que pode surgir a partir dos 40/45 anos e que afeta progressivamente a função urinária.

O que é a próstata? A próstata é uma glândula que faz parte do sistema urogenital masculino. Localiza-se abaixo da bexiga, frente ao reto, e por detrás da sínfise púbica. Tem uma dimensão e forma semelhantes a uma castanha e um peso de cerca de 20 g. Tem funções específicascomo órgão sexual secundário e contribui para a fisiologia do trato urinário. As suas estruturas musculares permitem-lhe atuar como “gola” na base na bexiga, o que contribui para a regulação do fluxo urinário e a continência.

Estima-se que até 90% dos homens entre os 45 e os 90 experienciem, em algum momento, sintomas urinários do trato inferior.

Sintomas que podem ser provocados pelo aumento da próstata e que incluem a dificuldade em iniciar a micção, o jato urinário fraco e intermitente, a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, a noctúria, ou seja, as múltiplas idas à casa de banho durante a noite e também a urgência urinária.

Muitos homens convivem com estes sintomas sem procurar ajuda por desconhecimento, medo ou receio. No entanto, ignorar estes sinais que o corpo nos transmite pode levar a um agravamento progressivo dos mesmos e a complicações evitáveis.

Neste particular, a deteção precoce é essencial e saber partilhar sem tabus estas questões, naturais, é um passo importante. Um contexto em que o Farmacêutico desempenha um papel fundamental. Está-nos próximo, sabe identificar sinais de alerta, recomendar medidas que promovem a saúde urinária e encaminhar para avaliação médica quando necessário.

Encontrar um apoio na natureza e no estilo de vida

No presente, as opções de tratamento centram-se em agir nos sintomas, impedindo a progressão e prevenindo eventuais complicações associadas. Suplementos alimentares à base de plantas têm sido utilizados para ajudar nos sintomas ligeiros a moderados, aliando medidas não farmacológicas corretivas a um estilo de vida equilibrado.

De facto, a palavra equilíbrio é fundamental quando o tópico toca na questão do estilo de vida. Práticas que nos devem acompanhar no quotidiano e que passam por uma alimentação saudável (beber pelo menos 1,5 litros de água por dia; comer muitos vegetais; limitar as gorduras animais e os alimentos “irritantes”, como as especiarias) e a prática de exercício físico regular, mesmo que de baixa intensidade, também eles contribuem para a saúde urinária do homem.

Alimentos que contribuem para o bom funcionamento da próstata e do trato urinário Alimentos contendo substâncias antioxidantes e ricos em vitaminas A, C e E são bons para o trato urinário, como por exemplo: Vitamina A: cenouras, damascos, espinafres, brócolos, tomates Vitamina C: groselhas, quivis, citrinos, morangos, mirtilos, couve-flor, pimentos Vitamina E: azeite, óleos vegetais, gérmen de trigo O efeito dos antioxidantes é exemplificado pelo papel dos “removedores de toxinas” que envelhecem os órgãos mais rapidamente. A ingestão de selénio e zinco também é benéfica, por exemplo, através do consumo regular de nozes.

Aliado a estas medidas, recorrer a suplementos naturais pode fazer a diferença na redução dos sintomas e na manutenção do bem-estar urinário.

Chegados aqui, há que fazer uma viagem até ao sudeste dos Estados Unidos, ao clima subtropical da Florida. Ali, vinga uma pequena palmeira anã que produz frutos de cor vermelho-escuro, ricos em ácidos gordos e fitosteróis (compostos naturais que ajudam a reduzir os níveis de mau colesterol -LDL). Dá pelo nome de Serenoa repens e há séculos que encontra utilização por parte das populações locais que a ela recorrem para o bem-estar dos sistemas urinário e reprodutor. Entretanto, os primeiros relatórios do uso de Serenoa repens para o bem-estar do trato urinário na literatura datam do início do século XX. Hoje, sabe-se que o extrato desta planta contribui para reduzir a frequência urinária noturna, melhorar o jato urinário e diminuir a sensação de bexiga não esvaziada. Além disso, apresenta um excelente perfil de tolerabilidade, sem comprometer a função sexual masculina. Acresce que pode ser tomada em simultâneo com medicamentos indicados para a Hiperplasia Benigna da Próstata.

Porquê Prostamol? Composição natural – Contém Serenoa repens, uma planta com benefícios reconhecidos para a saúde urinária masculina. Redução dos sintomas urinários – Ajuda a diminuir a frequência urinária noturna, melhora o fluxo urinário e reduz a sensação de bexiga não esvaziada. Boa tolerabilidade – Não interfere com a função sexual e os efeitos benéficos verificam-se com uma toma continuada. Fácil de tomar – Apenas uma cápsula por dia, após o jantar. Disponível sem receita – Pode ser adquirido em farmácias, parafarmácias e online.

Prostamol: cuidar da próstata com a Serenoa repens

Longe dos litorais quentes do sudeste americano, mas ao nosso alcance para contribuir para o bem-estar urinário, há um suplemento alimentar que faz da Serenoa repens o seu principal atributo. Prostamol contém Serenoa repens em cápsulas moles e mostra-nos que é possível reduzir o desconforto urinário e melhorar o bem-estar de forma simples. Recomenda-se a toma de uma cápsula por dia, após o jantar. Não contém glúten, nem lactose. Está disponível à venda em farmácias e parafarmácias em dois formatos, embalagem com 30 cápsulas (PVR 18,59€) e com 60 cápsulas (PVR 30,09€).

Priorizar a saúde urinária é um passo essencial para manter a qualidade de vida e o bem-estar ao longo da vida. Reconhecer sinais, procurar informação e apoio e adotar medidas preventivas são comportamentos que fazem a diferença. Com o aconselhamento certo e o contributo do Prostamol para ajudar o bem-estar urinário, é possível lidar com estas mudanças de forma prática e eficaz.