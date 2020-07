Os Estados Unidos, junto com especialistas e organizações de direitos humanos, acusam Pequim de ter internado um milhão de muçulmanos, principalmente uigures étnicos, em Xinjiang, em nome da luta contra o terrorismo.

O governo chinês nega esse número e afirma que essas pessoas são levadas para centros de formação profissional, com o objetivo de ajudá-las a encontrar um emprego para afastá-las da tentação do extremismo.

No início da pandemia, as organizações partidárias uigures manifestaram a sua preocupação com as consequências da disseminação da COVID-19 nestes centros.