A ida à banhos irá manter-se desaconselhada "até que os resultados de uma análise à qualidade da água indiquem que os valores microbiológicos se encontram dentro dos parâmetros de referência", refere a Autoridade Marítima Nacional (AMN) numa nota publicada na sua página oficial.

Na praia de Gondarém, no Porto, os banhos estão desaconselhados desde a tarde de quarta-feira, depois de uma análise da qualidade da água da APA ter revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência.

Após ter recebido a informação da APA, o Capitão do Porto do Douro deu instruções para que a bandeira vermelha fosse hasteada e colocados avisos nos acessos à praia.

A ação foi articulada entre a Capitania do Porto do Douro, a APA, a Câmara Municipal do Porto e a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).