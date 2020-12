O preço deste novo tratamento, que inclui um novo componente realmente adaptado às necessidades específicas das crianças, vai de US$ 480 a US$ 120 (401 a 100 euros) por ano, após um acordo com os fabricantes de genéricos Viatris e Mcleods, disse Hervé Verhoosel, porta-voz desta organização internacional, que trabalha com a Organização Mundial da Saúde (OMS), durante uma conferência de imprensa da ONU em Genebra.

"Crianças com VIH que vivem em países com rendimentos baixos e médios terão acesso a um tratamento específico, graças a um acordo entre o UNAIDS e a Clinton Health Access Initiative (CHAI)", informa a Unitaid.

Inicialmente, o novo produto estará disponível em Benin, Quénia, Malauí, Nigéria, Uganda e Zimbabué, no primeiro semestre de 2021, "com o objetivo de expandir rapidamente a distribuição a um grande número de países".

Em torno de 1,7 milhões de crianças no mundo são seropositivas. Apenas metade recebe tratamento, e 100.000 morrem todos os anos, afirma a organização.

Muitas crianças não recebem tratamento, devido à falta de acesso a medicamentos fáceis de ingerir e adaptados, ressalta.

O acordo com a Viatris e com a Mcleods permite reduzir o preço de um dos componentes do cocktail usado para conter o VIH dos atuais US$ 400 para US$ 36 (334 para 30 euros).

O Dolutegravir (DTG) é considerado um medicamento de primeira linha. Agora, está disponível na forma de comprimido solúvel com sabor a morango, mais aceite por crianças do que os tratamentos anteriores, que se apresentavam na forma de grandes comprimidos não solúveis, destacou o porta-voz da Unitaid.