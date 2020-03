Em comunicado, a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo, no distrito de Santarém, deu hoje conta da aprovação de um apoio financeiro ao CHMT para o acolhimento de 60 profissionais de saúde, entre "médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico e de terapêuticas das diferentes especialidades assistenciais", que "vão permanecer nas três unidades do CHMT (Abrantes, Tomar e Torres Novas) durante os próximos 30 dias".

"Inicialmente, o CHMT encetou este pedido aos municípios de Abrantes, Tomar e Torres Novas", refere a nota da CIM, mas “entenderam os 13 autarcas realizar este apoio, que ascende a 50 mil euros, conjuntamente e através da CIM", e que se destina a apoio ao alojamento destes profissionais de saúde.

A nota adianta que se pretende “encontrar uma resposta às necessidades dos profissionais de saúde no âmbito da presente pandemia da COVID-19 " e que, "além dos profissionais mencionados, poderão chegar outros grupos profissionais de diversas áreas da saúde, como por exemplo da área da psicologia".

A CIM Médio Tejo dá ainda conta que este alojamento “será assegurado em três unidades hoteleiras, de Abrantes, Tomar e Torres Novas e "reveste-se de grande importância pelos longos períodos de horários de trabalho a que estes profissionais ficarão sujeitos, não havendo condições para que no final dos turnos possam fazer viagens longas para as suas residências".

Além do mais é um apoio válido "para aqueles profissionais que entendam não regressar ao domicílio por uma questão profilática em relação aos respetivos agregados familiares".

“Os autarcas do Médio Tejo estão empenhados em encontrar todos os mecanismos que possam mitigar esta pandemia da COVID-19 que está a assolar o país" e "apelam para que todos os cidadãos cumpram todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde", adianta,

Com uma população na ordem dos 250 mil habitantes, a CIM Médio Tejo é composta pelos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.

Constituído pelas unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, separadas geograficamente entre si por cerca de 30 quilómetros, o CHMT funciona em regime de complementaridade de valências, abrangendo uma população na ordem dos 260 mil habitantes de 11 concelhos do Médio Tejo, no distrito de Santarém, Vila de Rei, de Castelo Branco, e ainda dos municípios de Gavião e Ponte de Sor, ambos de Portalegre.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.032 mortos (mais 627 que na quinta-feira) em 47.021 casos.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira. O número de mortos no país subiu para seis.

