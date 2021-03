“Chegaram esta manhã ao SESARAM mais 5.850 vacinas da farmacêutica Pfizer, perfazendo um total de 34.627 vacinas recebidas até à data”, lê-se na nota divulgada.

Segundo o SESARAM, está prevista “ainda a chegada de aproximadamente 8.500 vacinas da farmacêutica AstraZeneca ao longo da corrente semana”.

Segundo a coordenadora do Núcleo Farmacêutico, Martinha Garcia, citada na nota, estas “vacinas permitem dar continuidade ao plano de vacinação da região a um bom ritmo”.

A responsável salienta ainda que a vacina da AstraZeneca “é igualmente administrada em duas doses, mas permite que o tempo entre vacinações seja de três meses, possibilitando desta forma a chegada da imunização a mais pessoas”.

A Madeira recebeu até hoje 20.055 vacinas da Pfizer e 4.650 da AstraZeneca, que chegaram à região em 19 de fevereiro.

Na conferência de imprensa realizada em 05 de fevereiro para apresentar os primeiros resultados do Plano de Vacinação contra a covid-19, iniciado na região em 31 de dezembro de 2020, o secretário da Saúde da Madeira mencionou que, até aquela altura, tinham sido administradas 10.240 doses.

Em março, a região deverá receber outro lote de 17.550 vacinas da Pfizer, perfazendo um total de 51.225 doses, o que permitirá administrar a vacina a 25.000 pessoas, cerca de 10% da população do arquipélago, referiu.

O Plano Regional de Vacinação covid-19 da Madeira estabelece três fases, a começar pelos grupos prioritários, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase, outras 50 mil na segunda fase, e, por fim, 100 mil pessoas.

De acordo com os dados mais recentes, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil habitantes, registou no domingo 48 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, totalizando 7.238 doentes confirmados desde o início da pandemia.

De acordo com a Direção Regional de Saúde do arquipélago, a região reportou também mais 78 casos recuperados, somando 5.908 pessoas curadas.

Domingo estavam notificadas 1.266 situações ativas, 44 pessoas internadas, sete das quais nos Cuidados Intensivos, e outras 127 situações em avaliação.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.531.448 mortos no mundo, resultantes de mais de 114 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.351 pessoas dos 804.956 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.