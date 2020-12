A Austrália anunciou hoje a deteção do primeiro infetado com a variante mais contagiosa do novo coronavírus descoberta na semana passada na África do Sul.

Trata-se de uma pessoa que permanece num centro de quarentena depois de regressar do estrangeiro. "Este é o primeiro caso positivo da variante sul-africana na Austrália", disse a responsável de saúde do estado de Queensland, Yvette D'Ath, em comunicado. A mulher, que chegou a Brisbane proveniente da África do Sul a 22 de dezembro, foi transferida do centro de quarentena onde foi alojada para um hospital em Queensland, e as autoridades sanitárias acreditam que o caso não representa um risco de infeção local. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP). A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.