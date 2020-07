Segundo o relatório da agência de notícias francesa, baseado em dados oficiais dos países, mais de 12.798.410 casos de covid-19 foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 6.811.600 são agora considerados curados.

Porém, a agência adverte que este número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de pessoas infetadas, porque alguns países testam apenas casos graves, outros utilizam os testes principalmente para fins de rastreio, e muitos países pobres têm uma capacidade de realização de testes limitada.

Os Estados Unidos, que registaram a sua primeira morte relacionada com a covid-19 no início de fevereiro, é hoje o país mais afetado pela pandemia tanto em número de mortes, com um total de 135.066, como de casos, num total de 3.282.554. Segundo dados oficiais há pelo menos 995.576 pessoas curadas.

A seguir aos Estados Unidos da América, os países mais afetados são o Brasil, com 71.469 mortes e 1.839.850 casos, o Reino Unido, com 44.819 óbitos (289.503 casos), a Itália com 34.954 mortes (243.061 casos), e o México com 34.730 mortes (295.268 casos).