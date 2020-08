Elisa Ferraz disponibilizou, ainda, esta solução para outros setores de atividade, nomeadamente pequenas empresas que passem pela mesma situação.

Neste momento há quatro embarcações paradas devido a uma dezena de pescadores de Vila do Conde infetados com COVID-19, o que forçou a que os restantes tripulantes, cerca de 30, mesmo tendo testado negativo ao novo coronavírus, tenham de cumprir quarentena e não possam trabalhar.

A Câmara Municipal de Vila do Conde, juntamente com a congénere do concelho vizinho da Póvoa de Varzim, vai ter, esta tarde, uma reunião com a Administração Regional de Saúde do Norte, para reavaliar a situação do surto que atinge os dois municípios.

Os últimos dados reunidos pela autarquia vila-condense dão conta de cerca de 200 casos ativos de COVID-19 no concelho, sendo que desde o início da pandemia já foram infetadas 596 pessoas no concelho.

Portugal regista hoje duas mortes por COVID-19 e 291 casos confirmados de infeção em relação a quarta-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 54.992 casos de infeção confirmados e 1.788 mortes.