Mike Pence, que visitou uma clínica em Rochester, no estado do Minnesota, não usou máscara para falar com profissionais de saúde infetados e recuperados, nem quando visitou um laboratório onde se realizam testes, nem durante uma mesa redonda sobre o vírus.

Isto apesar de o regulamento daquela unidade de saúde estabelecer que “todos os doentes, visitantes e funcionários devem usar máscara como forma de prevenir a transmissão da COVID-19″. Segundo a agência AP, todos os outros participantes que acompanharam Pence, incluindo representantes de autoridades, usaram máscara.

Numa publicação na rede social Twitter, a clínica assegurou ter informado previamente o gabinete do vice-presidente sobre a sua política de máscaras, mas essa mensagem foi depois eliminada – questionado sobre isso pela AP, o estabelecimento não esclareceu a razão da retirada da publicação, mas confirmou ter partilhado informação com o gabinete de Mike Pence.

Questionado sobre a sua decisão, numa altura em que a COVID-19 já causou mais mortos no país do que a guerra do Vietname, Pence disse que não havia necessidade de usar máscara por estar a ser regularmente testado, bem como toda a sua comitiva.