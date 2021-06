"Queremos transmitir à população uma mensagem de que é seguro participar nos eventos culturais e é o momento de começar a desconfiar para a cultura, porque os artistas precisam do nosso apoio e têm necessidade de ter os espetáculos preenchidos e recheados depois de terem estado mais de um ano sem espetáculos, sem trabalhar", referiu hoje a vereadora dos Equipamentos Culturais, Carlota Borges.

A responsável, que falava em conferência de imprensa no Centro Interpretativo do Caminho Português da Costa para apresentar a programação cultural para este mês, julho e agosto, sublinhou que todos os espetáculos irão decorrer em espaços com entradas controladas e que implicam aquisição antecipada dos bilhetes.

O Centro Interpretativo do Caminho Português da Costa, o Teatro Municipal Sá de Miranda, os antigos Paços do Concelho, o Museu do Traje, o de Artes Decorativas, a Pousada da Juventude, o Centro Cultural, capelas e igrejas são alguns dos espaços que vão receber eventos de dança, música, teatro e exposições.

A lotação vai oscilar entre os 30 e os 2.000 lugares, sendo que a "maioria serão gratuitos".

"A Câmara fará esse investimento porque entendemos que as pessoas não estão numa situação fácil. Nós queremos quer apoiar a população, quer apoiar os artistas. Por isso a maioria dos espetáculos serão gratuitos", referiu Carlota Borges.

Os concertos que serão pagos decorrerão no Centro Cultural da cidade, com lotação para 2.000 pessoas, como é o caso do Festival de Jazz, em julho, o espetáculo dos 40 anos do grupo local Jarojude e o concerto de Pedro Abrunhosa, estes últimos em agosto.

Já este sábado, o Teatro Sá de Miranda recebe, às 21:30, o concerto "Descobrir Noronha", pela Sinfonietta de Braga.

Na sexta-feira, nos antigos Paços do Concelho, é inaugurada a exposição "União Europeia e as suas Instituições".

A programação termina em agosto com exposições nos museus do Traje e de Artes Decorativas.

A vereadora Carlota Borges sublinhou que a programação hoje apresentada não incluiu outros eventos culturais que irão decorrer na cidade, como a Feira do Livro e as Festas de Nossa Senhora d'Agonia, cuja apresentação será feita oportunamente.

