“A partir de 17 de junho a modalidade ‘casa aberta’ fica disponível para a vacinação com primeiras doses de utentes com idade superior a 55 anos”, refere uma nota divulgada pela equipa liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, que criou este sistema para “assegurar que todas as pessoas elegíveis são chamadas ao processo de vacinação”.

A ‘task force’ relembrou ainda que a vacinação no âmbito deste sistema exige que os utentes se dirijam “obrigatoriamente” ao centro de vacinação do local onde estão inscritos no centro de saúde, que normalmente corresponde à área de residência.

Os centros municipais de vacinação de Lisboa também vão passar a funcionar mais uma hora por dia, a partir de segunda-feira e, em julho, estarão abertos 14 horas diárias, das 08:00 às 22:00, incluindo fins de semana.

Em comunicado, a Câmara de Lisboa informa que, a partir da próxima segunda-feira, 21 de junho, os centros de vacinação contra a covid-19, que atualmente estão a funcionar nove horas por dia, estarão abertos 10 horas.

O município acrescenta que, num segundo momento, na primeira semana de julho, os centros de vacinação passam a funcionar 14 horas diárias, das 08:00 às 22:00, incluindo sábados e domingos.

“Esta medida significa um potencial de mais 15 mil doses ministradas por semana”, refere a mesma nota, salientando que na última semana foram administradas 39 mil doses, quase o dobro do que era habitual anteriormente.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 3.824.885 mortos no mundo, resultantes de mais de 176,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.055 pessoas dos 850.395 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.