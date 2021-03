No total, estão incluídos nesta primeira fase, que decorre entre sábado e domingo, cerca de 78.700 os professores e funcionários do pré-escolar, primeiro ciclo e também da chamada “Escola a Tempo Inteiro”, que reabriram na semana passada, abrangendo os setores público e privado.

Na quarta-feira, os docentes e não-docentes começaram a receber a convocatória, através de SMS, para receberem a primeira dose da vacina AstraZeneca, e tiveram um dia para responder se pretendem ou não ser vacinados. Caso não o tenham feito ou recusem esta vacina, perdem a prioridade na vacinação.

Por outro lado, o Ministério da Educação assegurou que não perderiam o lugar se, por qualquer motivo, não tiverem sido contactados, aconselhando-os a avisar a direção do respetivo estabelecimento de ensino, para que a escola envie a informação à direção de serviços regional, “a fim de ser elaborada uma lista e enquadrada(s) a(s) situação(ões) numa futura fase de vacinação”.

O processo de vacinação vai decorrer de três formas: nos concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar seja inferior a 250 pessoas, será nos centros de saúde, naqueles em que se prevê a vacinação entre 250 e 500 pessoas, o processo será realizado nas escolas e nos locais com mais de 500 pessoas, a escolha recaiu nos Centros de Vacinação Covid.

No primeiro dia, a vacinação dos professores vai ser acompanhada pelo primeiro-ministro, António Costa, que estará acompanhado pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, pelas 10:30 em Odivelas.

Da parte da tarde, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medida, acompanha o coordenador da ‘task force’ para o plano de vacinação contra a covid-19, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, ao centro de vacinação da Cidade Universitária, inaugurado esta semana.

Também a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) vai estar atenta ao primeiro dia do processo há muito tempo reivindicado, e o secretário-geral, Mário Nogueira, acompanhará a vacinação em Coimbra.

Depois desta primeira fase, o processo de vacinação dos profissionais da educação vai continuar a decorrer de forma progressiva durante o mês de abril, acompanhando o processo de desconfinamento.

De acordo com o planeamento da ‘task-force’, os profissionais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário começam a ser vacinados no fim de semana de 10 e 11 de abril, podendo o processo ser prolongado por mais fins de semana caso haja necessidade.

No total, a ’task force’ prevê vacinar cerca de 280 mil professores e pessoal não docente desde creches até ao ensino secundário.

Em 10 de março, a Direção-Geral da Saúde incluiu nos grupos prioritários da fase 1 para a vacina contra a covid-19 os professores e o pessoal não docente, do setor público e privado.

A vacinação dos profissionais do pré-escolar e 1.º ciclo deveria ter arrancado no passado fim de semana, mas a suspensão temporária da administração da vacina da AstraZeneca ditou o adiamento do processo.