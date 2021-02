“A câmara disponibilizou dois pavilhões gimnodesportivos em Alcácer do Sal e no Torrão totalmente equipados para receber este processo. No caso de Alcácer do Sal, o pavilhão está preparado com sete postos de vacinação e, no caso do Torrão, com quatro postos”, explicou à agência Lusa o presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Vítor Proença.

De acordo com o autarca, a vacinação que vai decorrer quinta e sexta-feira, em Alcácer do Sal, “vai abranger também [a população] da Comporta, São Martinho, Vale do Guizo e Arêz”, e no sábado "a população da freguesia do Torrão", no interior do concelho de Alcácer do Sal.

“Serão [administradas] 404 vacinas, o que corresponde a cerca de 30% das pessoas que neste momento têm necessidade”, indicou Vítor Proença, acrescentando tratar-se de “um universo de 1.200 pessoas” em todo o concelho.

Apesar de “otimista” com o arranque do processo de vacinação no concelho de Alcácer do Sal, o autarca diz que o número de doses “é insuficiente”, alertando para “a necessidade de se assegurar mais vacinas para o Alentejo e para, Alcácer do Sal, em particular”.

Os utentes que durante os próximos três dias serão inoculados com a primeira dose da vacina foram contactados pelos serviços do Centro de Saúde de Alcácer do Sal, num procedimento que “permitiu identificar com maior rigor aqueles que serão abrangidos”.

“Havia casos, cuja base de dados teve de ser atualizada e pessoas que, num primeiro contacto, não quiseram tomar a vacina com algum receio, mas depois de falarem com os profissionais de saúde aceitaram ser vacinados”, acrescentou.

Está prevista a cedência de transporte, por parte da câmara municipal, aos utentes que não tenham meios para realizar a deslocação.

Em comunicado, o município refere que, em conjunto com o Centro de Saúde de Alcácer do Sal, “prepararam os dois espaços que irão receber esta campanha de vacinação, sempre com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil”.

O processo arranca quinta-feira, às 09:00, no centro de vacinação do Pavilhão Gimnodesportivo de Alcácer do Sal e serão vacinados idosos acima dos 80 anos e pessoas entre os 50 e os 79 anos com comorbilidades de risco, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação Covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.419.730 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.522 pessoas dos 788.561 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.