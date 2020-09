O estudo envolve uma formulação congelada da vacina e outra liofilizada.

A congelada foi desenvolvida para uso em larga escala através das cadeias globais existentes para vacinas, enquanto a fórmula liofilizada foi concebida para regiões difíceis de alcançar, pois é mais estável e pode ser armazenada a 2-8 graus centígrados, explicam os cientistas.

Com estas vacinas, os adenovírus também são enfraquecidos, não se podendo replicar nas células humanas por forma a não causar doenças. O adenovírus geralmente causa um resfriado comum.

Ao explicar por que motivo usaram dois vetores de adenovírus diferentes, o autor principal do trabalho, Denis Logunov, do Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia da NF Gamaleya, Rússia, disse: “Quando as vacinas de adenovírus entram nas células das pessoas, elas fornecem o código genético da proteína spike SARS-CoV-2, que faz com que as células produzam a proteína do pico”.

Logunov referiu que isso ajuda a ensinar o sistema imunológico a reconhecer e atacar o vírus SARS-CoV-2. “Para formar uma resposta imune poderosa contra SARS-CoV-2, é importante que uma vacinação de reforço seja fornecida. No entanto, as vacinações de reforço que usam o mesmo vetor de adenovírus podem não produzir uma resposta eficaz, porque o sistema imunológico pode reconhecer e atacar o vetor”, acrescentou.

A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 869.718 mortos e infetou mais de 26,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.833 pessoas das 59.457 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.