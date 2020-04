O ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor, adiantou hoje, em Bragança, que já há cinco laboratórios da academia a fazerem estes e “acerca de mais 10 estão a planear o arranque”, desde Bragança ao Algarve, no âmbito de um programa que envolve também os ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Coesão Territorial.

“Grande parte deste esforço começou no Instituto de Medicina Molecular (IMM), o Algarve adaptou muito rapidamente, e hoje também já temos os laboratórios em Coimbra, no Porto, em Aveiro, vários outros em Lisboa, em Bragança, e para a semana em Vila Real, Viana do castelo, Covilhã, em Castelo Branco, em Évora”, enumerou Manuel Heitor.

Os três ministros envolvidos no processo estiveram hoje em Bragança a formalizar os protocolos com o Instituto Politécnico de Bragança, que envolvem também a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.

O politécnico e a ULS juntaram uma equipa de 30 profissionais que passam a fazer, em cerca de cinco horas, a análise de todos os testes realizados no distrito de Bragança e que até agora tinham de ser encaminhados para o Porto para se saber o resultado.

Um das vertentes deste protocolo é a realização de testes preventivos nos lares a idosos da região.

Através deste protocolo, o Instituto Politécnico de Bragança “garantirá a realização de cinco mil testes a lares”, segundo indicou a ministra do trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.