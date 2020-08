“Estamos numa encruzilhada crítica, ultrapassámos o milhão de casos no continente, não temos ainda uma vacina disponível e temos de continuar proativos e cautelosos à medida que as economias se começam a abrir”, disse a comissária dos Assuntos Sociais da União Africana, Amira Elfadil, durante a conferência de imprensa semanal sobre a evolução da pandemia do continente africano.

No encontro, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças africano (África CDC), John Nkengasong, anunciou o lançamento de uma iniciativa específica para a reabertura das economias e dos movimentos entre países: “Hoje lançamos a ‘Iniciativa África contra a COVID-19′, uma iniciativa crítica que pretende proteger o turismo e as viagens, a economia e o rendimento das pessoas, e as escolas”.

Na conferência de imprensa, John Nkengasong explicou que “existe uma perda de 55 mil milhões de dólares [46 mil milhões de euros] no turismo e por isso é necessária uma estratégia sobre as viagens e as fronteiras, garantindo um movimento tranquilo de pessoas entre os países, através de testes seguros, que sejam reconhecidos noutro país e com procedimentos harmonizados no continente”.

Por outro lado, continuou, é preciso aumentar a vigilância nos locais de turismo e nas empresas, fazendo mais testes e mapeando os contactos das pessoas infetadas e, por último, garantir uma subida do número de testes aos alunos e nas comunidades, apontando para uma taxa de 5% como máximo para garantir uma reabertura segura das escolas.