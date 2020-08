O número de vítimas mortais da pandemia em Portugal é hoje de 1.819, tendo sido dados como recuperados 41.885 doentes (mais 119).

De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) , a vítima mortal foi registada no Norte, região com 20.776 casos (mais 162) e 846 mortos.

Na região Centro, registaram-se mais 20 casos, num total de 4.800, com 253 mortos.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo o total de infeções é hoje de 29.784 (mais 121), estando contabilizadas 663 vítimas mortais.

O Alentejo registou mais 11 infeções, num total de 937, e contabiliza 22 mortos, enquanto o Algarve, com 1.105 infeções, registou seis novos casos nas últimas 24 horas. Nesta região a COVID-19 provocou 17 mortos.

Os Açores e a Madeira não registaram qualquer caso de infeção ou morte desde sábado, mantendo a região açoriana 209 infeções e 15 mortos desde o início da pandemia. Na Madeira, estão contabilizados 157 casos de COVID-19.