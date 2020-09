De acordo com a informação hoje divulgada pela Comissão Europeia, “a UE continua a trabalhar com os Estados-membros para combater a pandemia em todas as frentes”, tendo mobilizado, através da Alemanha, um “pacote de apoio imediato de 10 milhões de euros à União Africana”, ao qual acrescem “quase 1,4 milhões de testes para a deteção do vírus”.

Ao todo, através de uma ponte aérea humanitária, já foram fornecidos 500 mil ‘kits’ de teste ao Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças, acrescenta o executivo comunitário.

O comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, observa que a ajuda hoje anunciada irá “chegar a um grande número de países, uma vez que irá apoiar a resposta continental organizada pela União Africana”.

A ajuda financeira visa ajudar à “implementação da Estratégia Conjunta Continental Africana para o surto de coronavírus, apoiando os profissionais de saúde no país e os agentes de resposta rápida para a vigilância, gestão laboratorial e de casos”, conclui Bruxelas na nota.