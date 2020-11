O Ministério da Saúde, através do seu canal do serviço de mensagens Telegram, referiu que morreram mais 187 pessoas com covid-19, sendo que o número de óbitos causados por esta doença no país totaliza 8.312.

Segundo os dados oficiais, estão hospitalizadas 1.470 pessoas com o novo coronavírus, tendo sido registado um número recorde de casos recuperados: 8.685.

Dos novos casos, 316 correspondem a crianças e 519 a profissionais de saúde.

Kiev, o principal foco da doença no país, acumula um total de 43.229 casos positivos, 854 nas últimas 24 horas.

Com uma população de cerca de 42 milhões de pessoas, a Ucrânia acumula um total de 450.934 casos de covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.792 em Portugal.