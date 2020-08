“É plausível que filipinos desconheçam que têm COVID-19, uma vez que não apresentam sintomas, expondo o seu lar, a comunidade e o seu local de trabalho ao risco de infeção”, observou o relatório, hoje citado pelas agências internacionais.

“Este grupo de filipinos não está a receber o tratamento adequado devido à falta de diagnóstico", acrescentou o estudo.

A estimativa de pessoas infetadas avançada pelo estudo representa 2,6% da população das Filipinas, percentagem muito superior quando comparada com outros países e territórios da região, tais como Indonésia, Malásia, Singapura ou Tailândia.

A metodologia utilizada no estudo centrou-se no recálculo do número provável de casos com base na taxa de letalidade da doença COVID-19.

Numa conferência de imprensa, a subsecretária da Saúde filipina, Maria Rosario Vergeire, admitiu a necessidade de analisar as conclusões deste estudo, garantindo, no entanto, que atualmente os hospitais do país estão todos a receber doentes com COVID-19, o que significa que todos os pacientes diagnosticados estão a receber os tratamentos adequados.