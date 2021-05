Timor-Leste registou hoje o segundo pior dia desde o início da pandemia com um total de 133 novos casos de infeção com o SARS-CoV-2, com quase 22% a registarem sintomas da covid-19.

Em comunicado o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que se registaram 109 novos casos em Díli (onde há agora 1104 casos ativos), 18 em Baucau (para 113 ativos), três em Ainaro (com 21 ativos), dois em Lautem (19 ativos) e um em Manatuto (cinco ativos). Depois de Díli e Baucau, a região de Manufahi é a terceira com mais casos ativos atualmente, 44. "Do total de casos detetados a proporção de casos sintomáticos foi de 21,8%. A proporção de casos sintomáticos nos últimos sete dias aumentou para uma média de 15,1%", explica o CIGC. "A tendência da covid-19 em Timor-Leste aponta para a predominância crescente de casos sintomáticos", refere o comunicado, notando que há atualmente 1.414 casos ativos em todo o país (novo máximo) e um total de 2.786 acumulados desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas registaram-se 34 casos de recuperação. O total de casos registados em Díli corresponde a 11,5% do total de 1.160 testes, enquanto os nos restantes municípios correspondem a 5,5% do total de 432 testes realizados. O aumento de casos nas últimas 24 horas fez subir novamente a taxa de incidência para 7.2/100 mil habitantes no país e para 23,9/100 mil habitantes em Díli. Atualmente há 29 pessoas no centro de isolamento de Vera Cruz, em Díli, dos quais cinco em estado grave e os restantes moderados.