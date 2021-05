Em comunicado, o CIGC explicou que as vítimas mortais são uma mulher de 73 anos, que morreu ao inicio da noite de sábado e outra de 52 anos que morreu na manhã de hoje, e que estavam ambas no centro de isolamento de Vera Cruz.

A mulher de 73 anos, com história de diabetes e complicações associadas, deu entrada a 13 de maio no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) tendo-lhe sido diagnosticada pneumonia e confirmada a infeção com SARS-CoV-2.

No dia 15 de maio foi transferida para Vera Cruz onde permaneceu nos cuidados intensivos, tendo falecido cerca das 20:00 de sábado.

A mulher de 52 anos, com história de diabetes, tensão alta e problemas de tiroide, deu entrada no HNGV a 21 de maio, sendo depois de um teste positivo transferida para Vera Cruz onde morreu hoje.

O CIGC nota ainda que nas últimas 24 horas se registaram em Díli mais 130 novas infeções, mais 15 em Bobonaro, cinco em Covalima e três cada em Manatuto e Viqueque, com 10,8% do total de novos casos a registarem sintomas da covid-19.

Com a recuperação de 122 pessoas o número total de casos ativos é agora de 2.542 (novo máximo) e o total de casos acumulados subiu para 5.637.

Em Díli foram feitos 685 testes e nos restantes municípios 418.

A taxa de incidência é de 12,7/100 mil habitantes a nível nacional e de 40/100 mil em Díli, com um total de 33 pessoas atualmente em Vera Cruz, dos quais sete em estado grave.