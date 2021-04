Timor-Leste registou nas últimas 24 horas mais 76 casos positivos do SARS-CoV-2, dos quais oito com sintomas da covid-19, segundo o balanço atualizado do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

Em comunicado o CIGC explica que se registaram ainda 45 casos recuperados, com o número total de ativos em todo o país a ser agora de 1014, e o de acumulados desde o início da pandemia a aumentar para 2124. Os casos positivos registados — 75 em Díli e um no enclave de Oecusse-Ambeno — representam 10,32% dos 736 testes realizados pelo Laboratório Nacional em Díli. Segundo o CIGC a taxa de incidência da covid-19 é atualmente de 27,3 por 100 mil habitantes, acima dos 22,5 por 100 mil habitantes da Índia e praticamente idêntico aos 27,4 do Brasil. Um total de 23 pessoas — dois graves deles em estado grave e os restantes moderados — estão atualmente no centro de isolamento de Vera Cruz em Díli. O parlamento timorense decidiu hoje ampliar o estado de emergência até ao inicio de junho devendo o Governo aprovar as medidas a aplicar nesse período numa reunião do Conselho de Ministros prevista para quinta-feira.