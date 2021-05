Timor-Leste registou hoje mais 231 casos de infeção com o SARS-CoV-2, com a capital a registar o seu máximo de sempre ultrapassando as 200 infeções em apenas 24 horas, anunciaram as autoridades.

Em concreto registaram-se 215 casos em Díli, sete em Bobonaro, quatro em Viqueque, três em Aileu e dois em Covalima, com 11,6% dos casos a registarem sintomas da covid-19, segundo informou o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC). Com 158 recuperações, Timor-Leste tem agora 2.739 casos ativos (novo máximo) e um total de 6.245 casos acumulados desde o início da pandemia. Os casos positivos detetados em Díli correspondem a 16,7% dos 1283 testes realizados na capital, e os 16 realizados fora da capital a 2,65% dos 603 testes realizados. A capital timorense tem atualmente 2.241 casos ativos, com Baucau a registar 149, Covalima 148 e Bobonaro 85, sendo que apenas o município de Manufahi não tem nesta altura qualquer caso ativo. Tanto a taxa de incidência a nível nacional (14/100 mil habitantes) como a da capital (45,4/100 mil habitantes) correspondem a novos máximos, confirmando no caso de Díli o elevado índice de transmissão. Nas últimas 24 horas, o número de pessoas no centro de isolamento de Vera Cruz era de 38, dos quais cinco em estado grave.