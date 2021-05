Timor-Leste registou hoje 188 novas infeções com SARS-CoV-2, a grande maioria em Díli, com o número de casos ativos a passar pela primeira vez a barreira dos 2.500 no país.

Em comunicado o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que se registaram 163 casos em Díli, 12 em Bobonaro, sete em Covalima, quatro em Viqueque e mais dois na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA). Cerca de 5,3% dos casos tinham sintomas da covid-19. Nas últimas 24 horas a autoridades registaram 153 recuperados — são já um total de 2.960 recuperados desde o início da pandemia –, com um novo máximo de casos ativos, 2.510 e um total acumulado de 5.481. As autoridades realizaram no último dia 1.021 testes em Díli e 548 nos restantes municípios. A taxa de incidência é de 12,9/100 mil habitantes a nível nacional e de 41/100 mil habitantes só em Díli. No centro de isolamento de Vera Cruz há atualmente 39 pessoas, das quais quatro em estado grave.