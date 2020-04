A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, entidade que com a Fundação Champalimaud coordena o estudo, explicou que este é “um estudo piloto” que será realizado nos hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e Santo António, no Porto, “com uma amostra semelhante de profissionais de saúde” escolhidos por terem estado expostos dentro dos serviços que tratam a doença covid-19.

“Queremos perceber em termos de imunidade como se comporta na presença do vírus, é por isso que começamos por um projeto piloto. Há muitas respostas ainda por ter, precisamos de saber de que tipo é esta imunidade, quanto tempo dura”, explicou.

De acordo com Ana Rita Cavaco este é um primeiro passo para estudar, do ponto de vista da investigação, “como é a imunidade naqueles que são os profissionais de saúde mais expostos aos doentes pelo tipo de cuidados que prestam”.

A bastonária salientou ainda que a ideia é poder alargar o estudo a outros profissionais no futuro, não adiantando, contudo, quando está previsto serem divulgados os primeiros resultados.

Os testes serológicos vão permitir detetar se as pessoas que foram infetadas de forma assintomática, com sintomas muito ligeiros, e que nunca perceberam que estiveram infetadas, têm anticorpos para o coronavírus, ou seja, pessoas que tendo tido contacto com este vírus deverão estar mais protegidas de novas reinfeções, podendo assim retomar a sua atividade com mais confiança.