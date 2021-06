“Tirando alguns reclusos que já foram infetados e recuperados e têm cumprido as regras, já temos 82% de reclusos [vacinados]”, disse o coordenador da ‘task force’ para o plano de vacinação contra a covid-19 numa audição por videoconferência no parlamento a pedido do PSD.

Segundo o vice-almirante Gouveia e Melo, é uma “grande taxa de cobertura. Se descontarmos os recuperados e alguns casos em que não estão elegíveis para vacinação estaremos quase nos 100 por cento” de reclusos vacinados.

Henrique Gouveia e Melo adiantou que há dois estabelecimentos prisionais “mais atrasados”, mas que estão a ser feitos esforços no sentido de os reclusos “serem rapidamente inoculados também”.

Além da população prisional, o coordenador da ‘task force’ disse que há outros grupos que constituem uma preocupação, como os migrantes.

“Todos esses grupos mais desfavorecidos passam também a ser uma preocupação elevada para nós, não só porque ao serem desfavorecidos precisam da nossa proteção, mas porque também acabam por ser vítimas e são concentradores desses focos epidemiológicos que nós também devemos combater”, salientou.

Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 2.947.718 pessoas já têm a vacinação completa e 4.688.551 foram vacinadas com a primeira dose, o que equivale a 46% da população.

Nos últimos sete dias, foram administradas 720.121 vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, adianta ainda o relatório.

No total, Portugal recebeu 8.604.606 vacinas contra a covid-19, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação e pelas regiões autónomas 7.566.600 doses.

Em Portugal, morreram 17.074 pessoas e foram confirmados 866.826 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.