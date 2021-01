Em comunicado, o CHL adiantou que se encontram infetados 16 utentes – que continuarão internados – e sete profissionais – “três enfermeiros, três assistentes operacionais e um técnico superior de diagnóstico e terapêutica, que se encontram em isolamento no domicílio”.

O surto, cuja origem ainda não é conhecida e está a ser averiguada, foi detetado na sexta-feira no Serviço de Medicina Interna do hospital e, segundo o CHL, “está controlado”.

“Foram tomadas todas as medidas adequadas, que salvaguardam a saúde e segurança dos profissionais e doentes, e seguidos todos os protocolos estabelecidos, bem como está a ser efetuada a devida articulação com as entidades de Saúde Pública”, segundo o comunicado.

Tendo em conta o agravamento epidemiológico “que se reflete na afluência crescente à instituição”, o CHL sublinhou estar a “fazer a melhor gestão possível de todos os recursos humanos e materiais” e apela aos utentes com sintomas da área respiratória para, antes de se dirigirem à urgência, contactarem a Linha Saúde24 e se dirigirem à ADR-C (área dedicada a doentes respiratórios), no Estádio Municipal de Leiria.

No concelho de Alcobaça registam-se 736 casos ativos de infeção, de acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria, publicado hoje.

Desde o início o concelho registou 1.759 casos positivos, dos quais 995 recuperaram e 28 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.022.740 mortos resultantes de mais de 94,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.709 pessoas dos 532.416 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.