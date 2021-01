O número de infetados do surto de covid-19 no Hospital de Cuidados Continuados Casimiro da Silva Marques da Santa Casa da Misericórdia do Bombarral subiu de 22 para 44, disse hoje o provedor.

Do total de 44 infetados, 26 são utentes e 18 são funcionários, adiantou Luís Camilo Duarte à agência Lusa. Dois utentes morreram desde que o surto foi detetado na unidade. Ainda segundo a mesma fonte, os utentes e funcionários que estão negativos vão voltar a ser testados na quarta-feira. Para colmatar a falta dos funcionários, devido aos trabalhadores que estão infetados, a instituição contratou nove pessoas, através do programa criado para o efeito pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Desde o início da pandemia, o Bombarral contabiliza 324 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 126 estão ativos, 188 recuperaram e 10 morreram, de acordo com o último boletim epidemiológico deste município do distrito de Leiria. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 10.721 pessoas dos 643.113 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever