“Trata-se de uma mulher de 95 anos que que era utente do lar”, disse à Lusa, Paulo Edgar, coordenador do Património dos Pobres da Freguesia de Ílhavo que gere o lar, entre cujos residentes se registaram mais cinco mortes.

A primeira vítima mortal do Lar de São José foi uma mulher de 85 anos que morreu no dia 31 de março, depois de ter sido transportada para o Hospital de Aveiro onde lhe foi diagnosticada a covid-19.

Nos dias seguintes, foram transportados para o Hospital de Aveiro mais dois utentes que foram diagnosticados com covid-19, um dos quais também acabou por morrer no domingo.

No início desta semana registaram-se mais três vítimas mortais (dois homens e uma mulher).

Dos 53 utentes do lar de São José, 39 tiveram um resultado positivo nos testes à covid-19, havendo ainda um teste que foi inconclusivo.

Os utentes que não estão infetados foram transferidos no sábado à tarde para uma antiga unidade residencial de ílhavo e os restantes permanecem no lar que foi alvo de uma desinfeção por parte da GNR.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.