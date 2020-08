O governante insular mencionou que, no dia 07 de agosto, a cidadã foi de barco para o Porto Santo, onde “esteve alguns dias”, hospedada num alojamento privado.

“A 17 de agosto [12 dias depois] teve sintomas [febre e dores no corpo] e, quando regressou a Lisboa, foi detetado que estava infetada”, referiu.

“Neste momento, as principais pessoas, 14 [com quem contactou na ilha], os serviços regionais de saúde no Porto Santo já testaram a maioria, estão com testes negativos”, afirmou o presidente do executivo insular, complementando que “estão a ser seguidas e algumas estão com medidas profiláticas de isolamento”.

Destas pessoas que estão em quarentena, três encontram-se no continente e 11 no Porto Santo.

Miguel Albuquerque reforçou que “não há até agora e não vai haver cadeia local de transmissão” no Porto Santo.

O boletim epidemiológico divulgado na terça-feira pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) indica que a Madeira não registou casos de covid-19 nas últimas 24 horas e assinalou 11 recuperados, reduzindo o número de infeções ativas para 24, num total cumulativo de 142 casos positivos identificados desde março.

Os três doentes que estavam hospitalizados, um deles nos cuidados intensivos, tiveram também alta na terça-feira.

Em Portugal, morreram 1.805 pessoas das 55.912 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 813 mil mortos e infetou mais de 23,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.