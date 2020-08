“Apesar do verão e de termos um elevado número de pessoas no Algarve, a situação epidemiológica está estabilizada”, afirmou Ana Cristina Guerreiro.

Em conferência de imprensa da Proteção Civil Distrital, em Loulé, a responsável fez saber que, “nas duas últimas semanas”, o número de novos casos diários tem-se mantido “apenas com um dígito”, numa média inferior a cinco.

Até às 00:00 de hoje contabilizam-se “229 casos ativos”, num “acumulado de 948 doentes positivos”, havendo “nove doentes internados”, nenhum em cuidados intensivos, e “397 em vigilância ativa”, seis deles na Zona de Apoio à População (ZAP) de Albufeira, seis na de Faro e 15 na de Loulé, precisou.

Ao todo registaram-se “19 óbitos” e há “já 700 pessoas recuperadas”, acrescentou.

Albufeira, Faro, Portimão e Loulé são os concelhos “com mais casos” na região, que regista hoje “17 surtos” que, destaca a responsável, são “pequenos surtos, nenhum com a dimensão do de Lagos”.

Lembrando que se está a assistir a um aumento de eventos na região, para os quais são elaborados planos de contingência “que dão muito trabalho a pensar e executar” para que os participantes “os possam gozar em todas segura”, Ana Cristina Guerreiro alertou para o respeito das regras, de maneira a que “tudo aconteça com o maior sucesso e sem problemas”.

Por seu lado, a representantes da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Josélia Gonçalves, informou que há “três profissionais de saúde” com teste positivo para a covid-19.

A vogal do conselho diretivo da ARS/Algarve revelou haver um ”esforço para a contratação de profissionais de saúde para o Algarve”, tendo sido já contratados “mais de 250” e esperando-se “mais cerca 100” durante as próximas semanas.

“Há outro aviso de contratação de mais 35 médicos de medicina geral e familiar e, no âmbito da mobilidade, mais cinco de saúde pública e sete de saúde geral e familiar”, avançou.

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) destacou que o índice de contaminação por 100 mil habitantes no Algarve “está a abaixo dos 20”, o que classificou como “um dado muito positivo”.

“Considerando que nesta altura estamos com mais de um milhão de habitantes na região, o valor é bem mais reduzido”, afirmou António Pina.

Para o autarca, é “importante” que a mensagem que a região é ‘covid free’ passe para os “principais mercados emissores de turistas”, de forma a que “algumas restrições se alterem” e que os portugueses “continuem a olhar para a região como principal destino de férias nacional”.

O secretário de Estado coordenador na região do Algarve para a execução da declaração de situação de alerta informação realçou que estão a decorrer “ações de sensibilizarão para o cumprimento das regras dos planos de contingência” nos lares e entidades com pessoas idosas.

“Já foram realizadas 50 ações nos 90 equipamento em causa e, até ao final do mês, serão verificadas todas as estruturas” e lares no Algarve”, afirmou José Apolinário.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 750 mil mortos e infetou quase 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.770 pessoas das 53.548 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

