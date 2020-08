No entender do líder madeirense, “agora é importante não entrar em euforias”, visto que se assiste a “uma situação pandémica a nível europeu e mundial em crescimento”, dando como exemplos as situações da Itália, da Espanha e do continente português.

Nestes países, considerou que os números estão a crescer “abruptamente” e “exponencialmente”, enquanto a nível nacional os dados revelados na quarta-feira “são catastróficos”.

“Aqui, na Madeira, temos de ter juízo e cuidado”, sustentou, complementando: “Nada de relaxar, temos de manter a distância social, usar a máscara e tentar fazer a nossa vida, mas com todas as precauções”.

Miguel Albuquerque apelou aos hoteleiros da Madeira para “que recomendem aos turistas, que felizmente estão a regressar, para usarem a máscara quando circulam na via pública”.

O presidente do governo madeirense recusou “fazer juízos de valor” sobre o comportamento da senhora que passou férias no Porto Santo, que entrou com teste negativo, mas manifestou sintomas durante a permanência na ilha, insistindo apenas que “a situação podia ter sido muito complicada”.

“Mas é importante dizer a umas pessoas que andam por aí que acham que é importante abrir os bares até às 05:00, que nós não vamos permitir”, enfatizou.

“Isto ainda não acabou. Isto é uma maratona, não um 'sprint' e temos de continuar a ter o cuidado de tomar todas as medidas, nomeadamente o distanciamento social, higiene, uso de máscara, que têm dado bom resultado”, concluiu.

De acordo com os dados revelados quarta-feira pelo Instituto da Administração de Saúde (IASaúde), a Madeira regista 148 casos de infeção, 118 recuperados e 30 ativos, apresentando seis novos casos.

A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 826 mil mortos e infetou mais de 24,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.809 pessoas das 56.673 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.