A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) anunciaram, esta sexta-feira, em comunicado, que pediram uma reunião urgente com a Comissão Parlamentar de Saúde, de forma a debater o contributo dos sindicatos médicos no combate ao novo coronavírus.

Os sindicatos afirmam que vão levar para a reunião "propostas para fortalecer o Serviço Nacional de Saúde (SNS), quer em situações excecionais quer em situações normais".

"O contributo dos sindicatos médicos é fundamental para o fortalecimento do SNS, para a segurança dos profissionais de saúde e para a defesa da saúde da população", lê-se na nota.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou, esta quinta-feira, o nono caso de infeção por coronavírus em Portugal.

O surto de COVID-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.450 mortos e infetou mais de 97 mil pessoas em pelo menos 86 países, incluindo nove em Portugal.

Até à meia-noite de sexta-feira (16:00 horas de quinta-feira, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, somava, no total, 3.042 mortes e 80.552 casos de infeção, mais de 80% do conjunto global em todo o mundo, apesar dos surtos recentes em Itália, Irão, Coreia do Sul e Japão.

A China informou que mais de 53.700 pessoas receberam alta no país desde o início do surto.

Além dos 3.042 mortos na China Continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos, Filipinas, Espanha, Reino Unido e Iraque.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o coronavírus (COVID-19) em Portugal e no mundo.

Como lavar bem as mãos?