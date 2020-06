Em declarações à agência Lusa, Ricardo Mendes, do Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), adiantou que os trabalhadores estão a cumprir uma greve parcial desde segunda-feira, que vai prolongar-se até sexta-feira, para exigir testes para todos e a divulgação dos resultados, um plano de contingência abrangente para a covid-19, o direito à pausa e um aumento salarial.

“Estamos no terceiro dia de piquete de greve parcial junto aos armazéns da Sonae. Todos os dias, cerca de 30 trabalhadores vêm ao exterior para fazer exigências à empresa”, disse.

No primeiro dia, explicou, foi atendida pela empresa uma das revindicações, a da pausa de 15 minutos para descansar ou para fazer pequenas refeições, mas as outras ainda não tiveram resposta.

De acordo com Ricardo Mendes, a greve é direcionada à DHL Supply Chain, onde no início do mês foram detetados casos de infeção com o novo coronavírus, que provoca a doença da covid-19.

“Começámos por ter um, dois casos positivos e de repente já eram dezenas. A última informação que tivemos há uma semana dava conta de cerca de 20, mas não sabemos porque, entretanto, deixaram de aparecer os resultados dos testes e nós estamos apreensivos que possa haver mais casos”, disse.