“Estamos certos que há centenas para não dizer milhares de trabalhadores a nível nacional infetados e para confirmarmos se o que dizemos corresponde à verdade faça-se os testes a todos os mais de 400 mil trabalhadores a nível nacional e aí ficaremos a saber da gravidade que existe no setor”, apontou, em comunicado, o Sindicato da Construção de Portugal.

A estrutura afeta à CGTP lamentou não ter sido ouvida pelo Governo sobre esta matéria, embora considere ser a organização do setor “que melhor pode trabalhar com o Ministério da Saúde” dada a sua atividade, convidando ainda a ministra da Saúde, Marta Temido, a visitar a maior obra, o plano eletroprodutor do Alto do Tâmega, e a verificar que as práticas de higiene e segurança estão a ser cumpridas.

