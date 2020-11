A Rússia registou nas últimas 24 horas 24.581 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, muito perto do máximo histórico do dia anterior (24.822), segundo as informações divulgadas hoje pelas autoridades locais.

O número de mortes registadas nas últimas 24 horas foi de 401, depois de no dia anterior se contabilizarem 467, o que soma um total de 36.179 óbitos, e 18.000 doentes recuperados. Moscovo, o epicentro da pandemia na Rússia, também registou números de infeções um pouco menores do que no dia anterior, ao contabilizar 6.575, contra os 7.168 de sábado e mais 75 mortes. A segunda cidade russa com mais casos, São Petersburgo, contabilizou 2.668 novas infeções. Atualmente, a Rússia contabiliza 2.089.329 infeções e é o quinto país do mundo com mais casos confirmados, depois dos Estados Unidos da América, Índia, Brasil e França. Na quarta-feira, o presidente, Vladimir Putin, falou numa “complexa” situação com o novo coronavírus nas distintas regiões do país e pediu às autoridades locais para “não maquilharem” a situação real. Apesar do aumento imparável de casos, o Governo russo continua sem adotar restrições a nível nacional, como fez em março, embora o Ministério da Saúde tenha apelado às regiões para adotarem medidas restritivas específicas onde a situação pandémica seja mais grave. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.373.381 mortos resultantes de mais de 57,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 3.824 pessoas dos 255.970 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram