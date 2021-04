Dos novos casos notificados nas últimas 24 horas, um total de 1.049 ou 12,8% foram observados em pessoas que não apresentam manifestações clínicas da doença.

Além disso, 338 pessoas morreram de covid-19 na Rússia nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, a Rússia já acumulou 4,6 milhões de casos nas 85 regiões do país e 103.601 mortes.

A Rússia é o quinto país com o maior número de casos, atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia e França, de acordo com o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Enquanto isso, a campanha de vacinação, que começou na Rússia em 15 de janeiro, avança lentamente.

Segundo o portal GOGOV, único que recolhe dados sobre o processo de vacinação em todas as regiões devido à falta de estatísticas oficiais, na Rússia já foram inoculadas quase nove milhões de pessoas ou 6,18% da população com a primeira dose e 5,5 milhões (3,79%) com ambas as doses.

Em média, o número de novas vacinações chega a 181.051 por dia (0,12% da população), o que significa que metade da população russa só será vacinada em 354 dias, segundo os cálculos desta fonte.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2,93 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 135,9 milhões de casos de infeção.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.