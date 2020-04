O número total de casos de contágio é agora de 108.692, mais 5.599 do que no dia anterior, acrescentou.

Na quinta-feira, tinham sido registadas mais 861 mortes e 4.618 novos casos de pessoas infetadas relativamente ao dia anterior.

Os números das mortes referem-se apenas a pacientes diagnosticados com covid-19 que morreram no hospital até às 17:00 da véspera e são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

O número de pessoas infetadas é contabilizado de forma diferente e inclui os diagnósticos feitos até às 09:00 de hoje.

O Reino Unido é um dos países com maior taxa de letalidade, atrás dos EUA (mais de 33 mil mortos 671 mil casos de infeção), Itália (22.170 mortos, em 168.941 casos), Espanha (19.478 mortos, 188.068 casos) e França (17.920 mortos, 165.027 casos).